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Товаром та грошима. Як українські волонтери забезпечують лікарів всім необхідним

Українські волонтери знову на передовій боротьби, та тепер не лише з російським ворогом, а й з пандемією. Коронавірус, який охопив планету, наочно продемонстрував неготовність медичної системи навіть розвинутих країн.

В Україні проблем ще більше. Нашим лікарням не вистачає фахівців і обладнання. Лікарям бракує захисного одягу, масок та рукавичок. Та тут на допомогу прийшли волонтери і просто небайдужі українці. За власні гроші вони постачають в лікарні найнеобхідніше. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні в Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу.

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