Трагедия в Кременчуге – урок каждому: какие укрытия предлагают ТЦ сейчас

Сначала обстрел Киевского ТРЦ Ретровиль. Затем прилеты по супермаркетам в Одессе, Харькове и других городах.

И, наконец, самая Так путинская армия доказала, что она готова устраивать все большие теракты в гражданских местах.

Но даже пока и недели не прошло со дня обстрела в Кременчуге — одни украинцы и дальше спокойно скупаются в магазинах. Другие – бегут в укрытие.

Один из крупнейших киевских ТРЦ Lavina Moll научен опытом обстрелов. С 24 февраля здесь было 5 российских “прилетов”. В общей сложности повреждено 10 тыс. квадратов площади.

По проекту, в этом здании нет укрытия. Но по просьбе руководителей ТРЦ районная власть разрешила использовать помещение, правда, оно за 700 м.

Но именно после Кременчуга ситуация поменялась. Последние два дня даже не приходится кому-то напоминать, в том числе охране подходить к людям, как это было раньше.

На глубине шести метров в насосной станции обустроили альтернативное укрытие для работников. Лучше всего заботятся о безопасности своих людей иностранные бренды.

В ГСЧС говорят, пока нет единых правил работы ТРЦ во время “тревоги”. Поэтому каждый продавец и покупатель должен сам выбирать — бежать в укрытие или нет. Руководство заведения должно позаботиться, чтобы людям было где спрятаться.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, осматривая последствия российских обстрелов в Кременчуге, напомнил, к чему приводит игнорирование сирен:

Мы говорим о том, что нужно ужесточить аудит правоохранительным органам и ГСЧС по соблюдению правил во время воздушной тревоги, элементарных простых жизненных правил, я думаю их знает уже каждый.

И все же услышав сигнал воздушной тревоги пройти в укрытие. Это сейчас спасает жизнь.

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