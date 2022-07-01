Трагедія у Кременчуці – урок кожному: які укриття пропонують ТРЦ зараз

Спершу обстріл Київського ТРЦ Ретровіль. Згодом прильоти по супермаркетах в Одесі, Харкові та інших містах.

І врешті найбільш кривава трагедія у Кременчуці. Так путінська армія довела, вона готова влаштовувати все більші теракти у цивільних місцях.

Та навіть поки й тижня не минуло з дня обстрілу у Кременчуці – одні українці й далі спокійно скуповуються в магазинах. Інші – біжать в укриття.

Один із найбільший київських ТРЦ Lavina Moll навчений досвідом обстрілів. З 24 лютого тут було 5 російських “прильотів”. Загалом пошкоджено 10 тис. квадратів площі.

За проєктом, у цій будівлі нема укриття. Але на прохання керівників ТРЦ районна влада дозволила використовувати приміщення, щоправда, воно аж за 700 м.

То от саме після Кременчука ситуація помінялася. Останніх два дні навіть не приходиться комусь нагадувати, зокрема з охорони підходити до людей, як це було раніше.

На глибині шести метрів у помповій станції облаштували альтернативне укриття для працівників. Найкраще дбають про безпеку своїх людей іноземні бренди.

У ДСНС кажуть, поки що немає єдиних правил роботи ТРЦ під час “тривоги”. Тому кожен продавець і покупець має сам обирати – тікати в укриття чи ні. Натомість керівництво закладу мусить подбати, щоб людям було де сховатися.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, оглядаючи наслідки російського обстрілу у Кременчуці нагадав, до чого призводить ігнорування сирен:

Ми говоримо про те, що потрібно зробити більш жорсткий аудит правоохоронним органам і ДСНС по дотриманню правил під час повітряної тривоги, елементарних простих життєвих правил, я думаю їх знає вже кожен.

І все ж таки почувши сигнал повітряної тривоги пройти в укриття. Це зараз рятує життя.

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