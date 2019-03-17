Трамплины, волны и повороты: в Николаеве свалку превратили в мототрассу

В Николаеве энтузиасты мотокросса сделали со свалки трассу для гонок. Сначала собственными руками собрали и вывезли несколько грузовиков мусора. Затем по мировым стандартам обустроили трамплины, волны, повороты, проложили грунтовую дорогу из села. Сейчас трасса принимает сотни спортсменов на этапах чемпионата Украины по мотокроссу.

В степи под Николаевом энтузиасты сделали со свалки трассу для мотокросса. Сергей Кривой гоняет на мотоцикле лет тридцать, у своего дома занимался любимым делом, но кучи мусора усложняли езду. Вместе с друзьями засоренный пустырь убрал, вывезя несколько грузовиков мусора. Теперь здесь рай для мотокроссеров.

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Сергей Альбещенко давно оставил мотокросс. Но с энтузиазмом взялся за строительство трассы. Сейчас он соревнуется с ветеранами спорта, привел сюда и 13-летнего сына. Теперь Сергей-младший – серебряный и бронзовый призер чемпионатов Украины.

Сотни спортсменов уже оценили новую полтора километровую трассу. Два года подряд здесь проводят этапы чемпионата страны по мотокроссу.

В планах энтузиастов мотокросса устроить полив и ежегодно принимать все больше спортсменов.

К слову, музыкальные феномены: накануне в Киеве состоялся концерт юных виртуозов-пианистов.

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