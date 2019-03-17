Трампліни, хвилі та повороти: у Миколаєві звалище перетворили на мототрасу

У Миколаєві ентузіасти мотокросу зробили зі звалища трасу для гонок. Спочатку власними руками зібрали і вивезли кілька вантажівок сміття. Потім за світовими стандартами облаштували трампліни, хвилі, повороти, проклали ґрунтову дорогу із села. Нині траса приймає сотні спортсменів на етапах чемпіонату України з мотокросу.

У степу під Миколаєвом ентузіасти зробили зі звалища трасу для мотокросу. Сергій Кривий ганяє на мотоциклі років тридцять, біля свого будинку займався улюбленою справою, та купи сміття ускладнювали їзду. Разом із друзями засмічений пустир прибрав, вивізши кілька вантажівок сміття. Тепер тут рай для мотокроссерів.

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Сергій Альбещенко давно залишив мотокрос. Але з ентузіазмом узявся за будівництво траси. Нині він змагається з ветеранами спорту, привів сюди і 13-річного сина. Тепер Сергій-молодший – срібний і бронзовий призер чемпіонатів України.

Сотні спортсменів уже оцінили нову півтора кілометрову трасу. Два роки поспіль тут проводять етапи чемпіонату країни з мотокросу.

У планах ентузіастів мотокросу влаштувати полив та щороку приймати дедалі більше спортсменів.

До слова, музичні феномени: напередодні у Києві відбувся концерт юних віртуозів-піаністів.

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