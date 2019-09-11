Трасса Запорожье-Мариуполь. Когда и насколько качественно отремонтируют

На Запорожье близится к завершению основательный ремонт основной части стратегической автомагистрали к Мариуполю. Рабочие, которых на нескольких участках работает до тысячи человек, почти добрались к административной границе с Донецкой областью.

Более чем 200 км автодороги Запорожье-Мариуполь не видели ремонта 30 лет. А с начала войны на Востоке остатки покрытия изувечила военная техника. Кое-где еще остались участки, напоминающие о тогдашнем плачевном состоянии всей трассы.

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Ремонтировать магистраль государственного значения запорожские автодоровцы начали в 2016 году. За два года им удалось починить только до 50 км пути. В этом году мощностями трех подрядных компаний обещают сделать более 120 км и выйти к админгранице с Донбассом. Правда, для этого, как говорят, пока не хватает средств.

Автодоровцы надеются, что чиновники найдут средства для завершения ремонта всей трассы, который продолжается одновременно с обеих сторон адмиграницы, в Запорожской и Донецкой областях. Подрядчики уверяют, что ремонт, хотя и средний, однако, очень основательный. Слой нового покрытия достигает 40 см.

Одна из подрядных компании, что чинит стратегическую магистраль – турецкая. Ее рабочие говорят, что работают с опережением графика. В Запорожской области свои участки они завершили и уже взялись ремонтировать определенные километры со стороны Мариуполя.

Подрядчики обещают, что ремонт магистрали завершат уже в середине октября. Но, вместе с тем предупреждают, что если многотонные фуры бесконтрольно будут ездить новой трассой – покрытие долго не выдержит. Поэтому, на въездах на магистраль сейчас нужно установить транспортные веса и ограничивать движение перегруженных машин.

Напомним, в Украине планируют ввести для большегрузного транспорта сбор за проезд по дорогам.

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