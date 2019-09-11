Траса Запоріжжя-Маріуполь. Коли та наскільки якісно відремонтують

На Запоріжжі наближається до завершення ґрунтовний ремонт основної частини стратегічної автомагістралі до Маріуполя. Робітники, яких на кількох ділянках працює до тисячі чоловік, майже дісталися адміністративного кордону із Донеччиною.

Трохи більше ніж 200 км автошляху Запоріжжя-Маріуполь не бачили ремонту 30 років. А від початку війни на Сході рештки покриття понівечила військова техніка. Подекуди ще лишилися ділянки, які нагадують про тодішній жалюгідний стан всієї трасси.

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Ремонтувати магістраль державного значення запорізькі автодорівці почали 2016 року. За два роки їм вдалося полагодити лише до 50 км шляху. Цьогоріч потужностями трьох підрядних компаній обіцяють зробити більше 120 км та вийти до адмінкордону з Донеччиною. Щоправда, для цього, як кажуть, поки бракує коштів.

Автодорівці сподіваються, що урядники віднайдуть кошти для завершення ремонту усієї траси, що триває водночас по обидва боки адмінмежі, на Запоріжжі та Донеччині. Підрядники запевняють, що ремонт, хоч і середній, проте, дуже ґрунтовний. Шар нового покриття сягає 40 см.

Одна з підрядних компанії, що лагодять стратегічну магістраль – турецька. Її робітники кажуть, що працюють із випередженням графіку. На Запоріжжі свої ділянки завершили вони і вже узялися ремонтувати визначені кілометри з боку Маріуполя.

Підрядники обіцяють, що ремонт магістралі завершать вже у середині жовтня. Та, разом із тим попереджають, що якщо багатотонні фури безконтрольно снуватимуть новою трасою – покриття довго не витримає. Тож, на в’їздах на магістраль нині варто встановити транспортні ваги та обмежувати рух перевантажених машин.

Нагадаємо, в Україні планують ввести для великовантажного транспорту збір за проїзд дорогами.

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