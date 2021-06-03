Тренируются по 8 часов ежедневно: как готовятся к Олимпиаде украинские синхронистки

Харьковские синхронистки, которые с триумфом вернулись с чемпионата Европы, сейчас готовятся к главным соревнованиям — Олимпиады, которая состоится в конце июля в Токио.

Украинские спортсменки настроены завоевать медаль. Для этого они изнурительно тренируются по 8 часов в день и готовят сложнейшую программу.

В частности, харьковские синхронистки отрабатывают олимпийскую программу — готовят дуэт и групповое выступление. По 8 часов в воде ежедневно, тренировки — на пределе возможностей.

С Чемпионата Европы, который в мае состоялся в Будапеште, пловчихи привезли восемь медалей, половина из них — золотые, и стали первыми в командном зачете по количеству наград.

А Марта Федина, 19-летняя спортсменка, вообще переписала историю отечественного спорта. Она впервые в истории независимой Украины стала чемпионкой Европы в сольной программе.

На Олимпиаде Марта будет выступать дуэтом с Анастасией Савчук. Для спортсменки это уже вторая в жизни Олимпиада, а для Украины — первая олимпийская медаль в синхронном плавании.

Пять лет назад Национальная сборная по синхронному плаванию почти полностью обновилась. Так, в команду пришли юные спортсменки, которые готовились к Олимпиаде 2020, однако пандемия внесла коррективы. Сначала было отчаяние, но трудности только закалили.

Главные соперницы украинок — россиянки. На чемпионате Европы они шли за украинками по пятам. А также китаянки, и спортсменки Японии.

Будет нелегко, говорит главная тренерша Национальной сборной по синхронному плаванию Светлана Саидова, но место на пьедестале никому отдавать не собираются.

Олимпиада в Токио 2021

Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует, что олимпийская сборная Украины выиграет 21 медаль на летних Олимпийских играх в Токио, которые состоятся летом 2021 года.

По мнению аналитиков украинцы получат шесть медалей золотого сорта, семь серебряных и восемь бронзовых.

Подробнее об Олимпиаде в Токио 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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