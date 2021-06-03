Тренуються по 8 годин щодня: як готуються до Олімпіади українські синхроністки

Харківські синхроністки, які з тріумфом повернулися з чемпіонату Європи, зараз готуються до найголовніших змагань – Олімпіади, яка відбудеться наприкінці липня у Токіо.

Українські спортсменки налаштовані вибороти медаль. Для цього вони виснажливо тренуються по 8 годин на день і готують надскладну програму.

Зокрема, харківські синхроністки відпрацьовують олімпійську програму – готують дует та груповий виступ. По вісім годин у воді щодня, тренування – на межі можливостей.

Із Чемпіонату Європи, який у травні відбувся у Будапешті, плавчині привезли вісім медалей, половина з них – золоті, і стали першими у командному заліку за кількістю нагород.

А Марта Федіна, 19-річна спортсменка, взагалі переписала історію вітчизняного спорту. Вона вперше в історії незалежної України стала чемпіонкою Європи у сольній програмі.

На Олімпіаді Марта виступатиме дуетом з Анастасією Савчук. Для спортсменки це вже буде друга в житті Олімпіада, а для України – перша олімпійська медаль в синхронному плаванні.

П’ять років тому Національна збірна з синхронного плавання майже повністю оновилася. Так, в команду прийшли юні спортсменки, готувалися до Олімпіади 2020, однак пандемія внесла корективи. Спочатку був розпач, та труднощі тільки загартували.

Головні суперниці українок – росіянки. На чемпіонаті Європи вони йшли за українками по п’ятах. А також китаянки, та спортсменки Японії.

Буде нелегко, каже головна тренерка Національної збірної з синхронного плавання Світлана Саідова, але місцем на п’єдесталі нікому віддавати не збираються.

Олімпіада у Токіо 2021

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує, що олімпійська збірна України виграє 21 медаль на літніх Олімпійських іграх у Токіо, що відбудуться влітку 2021 року.

На думку аналітиків українці здобудуть шість медалей золотого ґатунку, сім срібних та вісім бронзових.

Детальніше про Олімпіаду у Токіо 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.