Тренуються по 8 годин щодня: як готуються до Олімпіади українські синхроністки
Харківські синхроністки, які з тріумфом повернулися з чемпіонату Європи, зараз готуються до найголовніших змагань – Олімпіади, яка відбудеться наприкінці липня у Токіо.
Українські спортсменки налаштовані вибороти медаль. Для цього вони виснажливо тренуються по 8 годин на день і готують надскладну програму.
Зокрема, харківські синхроністки відпрацьовують олімпійську програму – готують дует та груповий виступ. По вісім годин у воді щодня, тренування – на межі можливостей.
Із Чемпіонату Європи, який у травні відбувся у Будапешті, плавчині привезли вісім медалей, половина з них – золоті, і стали першими у командному заліку за кількістю нагород.
А Марта Федіна, 19-річна спортсменка, взагалі переписала історію вітчизняного спорту. Вона вперше в історії незалежної України стала чемпіонкою Європи у сольній програмі.
На Олімпіаді Марта виступатиме дуетом з Анастасією Савчук. Для спортсменки це вже буде друга в житті Олімпіада, а для України – перша олімпійська медаль в синхронному плаванні.
П’ять років тому Національна збірна з синхронного плавання майже повністю оновилася. Так, в команду прийшли юні спортсменки, готувалися до Олімпіади 2020, однак пандемія внесла корективи. Спочатку був розпач, та труднощі тільки загартували.
Головні суперниці українок – росіянки. На чемпіонаті Європи вони йшли за українками по п’ятах. А також китаянки, та спортсменки Японії.
Буде нелегко, каже головна тренерка Національної збірної з синхронного плавання Світлана Саідова, але місцем на п’єдесталі нікому віддавати не збираються.
Олімпіада у Токіо 2021
Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує, що олімпійська збірна України виграє 21 медаль на літніх Олімпійських іграх у Токіо, що відбудуться влітку 2021 року.
На думку аналітиків українці здобудуть шість медалей золотого ґатунку, сім срібних та вісім бронзових.
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