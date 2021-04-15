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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україні прогнозують потрапляння у топ-15 медального заліку Олімпіади у Токіо

Олімпійська збірна України виграє 21 медаль на літніх Олімпійських іграх у Токіо, що відбудуться влітку 2021 року.

Михайло Романчук

З таким прогнозом виступила американська аналітична компанія Gracenote.

У загальному медальному заліку наша команда фінішує на 15-й сходинці. На думку аналітиків українці здобудуть шість медалей золотого ґатунку, сім срібних та вісім бронзових.

Згідно з презентованою аналітичною моделлю, що ґрунтується на статистиці попередніх Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та інших великих змагань, лідером медального заліку стане олімпійська збірна США, якій прогнозують 114 нагород.

Друга сходинка дістанеться збірній Китаю (85 медалей), а трійку лідерів замкне Олімпійський комітет Росії (73).

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Літні Олімпійські ігри у Токіо мають відбутися з 23 липня до 8 серпня.

Чи допустять глядачів із-за кордону на Ігри у Токіо?

Через пандемію коронавірусу організатори Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо вирішили, що змагання відбудуться без глядачів з-за кордону

Також відомо, що японська влада не пустять на Олімпійські ігри іноземних волонтерів.

Джерело: Gracenote

Фото: Getty Images

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