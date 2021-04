Олімпійська збірна України виграє 21 медаль на літніх Олімпійських іграх у Токіо, що відбудуться влітку 2021 року.

З таким прогнозом виступила американська аналітична компанія Gracenote.

У загальному медальному заліку наша команда фінішує на 15-й сходинці. На думку аналітиків українці здобудуть шість медалей золотого ґатунку, сім срібних та вісім бронзових.

Згідно з презентованою аналітичною моделлю, що ґрунтується на статистиці попередніх Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та інших великих змагань, лідером медального заліку стане олімпійська збірна США, якій прогнозують 114 нагород.

-days to go before #Tokyo2020 so we have released our latest #VirtualMedalTable.

The United States are forecast to win the most medals for the 7th successive Olympic Games.

China to bounce back from their Rio disappointment.

More here:https://t.co/Hp5STQgovq pic.twitter.com/6iwNqip3vd

— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) April 14, 2021