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Третю добу кулемет на відпочинку: ЗСУ не відповідають на обстріли бойовиків

На передовій нині відносно спокійною. За минулу добу була одна провокація. Близько 9-ї ранку біля Луганського окупанти 10 хвилин вели вогонь по наших опорних пунктах з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Втрат немає.

Третю добу кулемет бійця Владімірова на відпочинку. Хоч противник із села навпроти таки порушив режим тиші, армійці вогонь у відповідь не відкривали.

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Село з якого бойовики відкрили вогонь зранку 23 липня – за два кілометри звідси. Там давно житлові будинки – це бійниці, а вулиці – справжній укріпрайон.

Напередодні з села працювали з автоматичного гранатомета та кулеметів, хоча сам населений пункт буквально нашпигований різними калібрами. Зранку бойовики гатили по сусідніх позиціях, як звечоріло, поодинокі постріли армійці засікли і у свій бік.

Хоча армійці визнають, коли противник відкриває вогонь, так спокійніше. Видно його розташування та зброю. А режим припинення вогню сприймають з осторогою.

Серед військових на передовій армієць з поважним віком і позивним Дід. Пішов у військо бо його зятя вбили бойовики.

Військовий переконаний, перемир’я може зіграти на руку ворогу. По інший бік лінії зіткнення помічено пересування техніки, гудіння бойових машин піхоти. Противник затамував подих перед імовірним ударом, і упередити майбутню атаку в нових умовах неможливо.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі бойовики проводять військово-польові збори. Вік призовників складає від 8 до 35 років.

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