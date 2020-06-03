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Факты / Видео / Украина / Общество

Трещат дома вдоль дороги: на Ровенщине протестуют против движения грузовиков

На Ровенщине селяне блокируют проезд грузовикам. 40-тонные фуры, которые взялись курсировать селом Плоская, полностью разрушили местную дорогу, которую не ремонтировали уже 30 лет.

Из-за вибрации от грузовиков трещат дома над дорогой. Поэтому люди решили не пускать фуры через свое село и блокируют им дорогу.

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Люди утверждают, что они возят груз, превышающий норму, поэтому дорога разрушается на глазах. Теперь ни один грузовик через село не пропускают.

Единственное, что пообещали чиновники чтобы уладить конфликт, это установить ограничительные знаки, что вряд ли остановит водителей грузовиков. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, в начале марта правительство, по инициативе Офиса президента запустило проект Большое строительство, до конца 2020 года планировали восстановить более 6,5 тыс. км дорог. С госказны на это выделили рекордную сумму — 112 млрд грн.

Но планы правительства оказались слишком амбициозными. В стране, банально, не хватило рабочих дорожных специальностей.

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