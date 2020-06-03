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Тріщать будинки понад дорогою: на Рівненщині протестують порти руху вантажівок

На Рівненщині селяни блокують проїзд ваговозам. 40-тонні фури, які взялися курсувати селом Плоска, вщент зруйнували місцеву дорогу, яку не ремонтували вже 30 років.

Через вібрацію від вантажівками тріщать будинки понад дорогою. Тож люди вирішили не пускати фури через своє село і блокують їм дорогу.

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Люди переконують, що вони возять вантаж, який перевищує норму, тому дорога руйнується на очах. Тепер жодну вантажівку через село не пропускають.

Єдине, що пообіцяли чиновники аби залагодити конфлікт, це встановити обмежувальні знаки, що навряд чи зупинить водіїв ваговозів. Докладніше у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, на початку березня уряд, за ініціативи Офісу президента запустив проект Велике будівництво,  до кінця 2020 року планували відновити понад 6,5 тис. км доріг. З держскарбниці на це виділили рекордну суму – 112 млрд грн.

Та плани урядовців виявились занадто амбітними. В країні, банально, не вистачило робітників дорожніх спеціальностей.

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