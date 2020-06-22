Трещины подбираются к курорту. В Коблево обрушилось 500 метров берега

Вблизи курорта Коблево обвалился берег, пострадавших нет. Оползень охватил более 500 метров побережья.

На плато много трещин, поэтому угроза разрушения подбирается к дороге между селами Морское и Коблево. Участок расположен в пустынной местности, в километре от пансионатов и баз отдыха.

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Море постепенно подбирается и к курорту — там уменьшился пляж. Местные власти подготовили проект укрепления берега. Такие процессы происходят по всему северному Причерноморью.

Двое рабочих оказались под завалом в результате оползня в канализационном коллекторе в Староконстантинове Хмельницкой области. Трагедия произошла во время проведения ремонтных работ в коллекторе по улице Ивана Франко.

Прибывшие на вызов спасатели подняли на поверхность обоих пострадавших. Один из них выжил, а другого врачам скорой, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти не удалось. Его травмы были несовместимы с жизнью.

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