Тріщини підбираються до курорту. У Коблевому обвалилось 500 метрів берега

Поблизу курорту Коблеве обвалився берег, постраждалих немає. Зсув ґрунту охопив понад 500 метрів узбережжя.

На плато багато тріщин, тож загроза руйнування підбирається до дороги між селами Морське і Коблеве. Ділянка розташована у безлюдній місцини, за кілометр від пансіонатів і баз відпочинку.

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Море поступово підбирається й до курорту – там поменшав пляж. Місцева влада підготувала проект укріплення берега. Такі процеси відбуваються по усьому північному Причорномор’ю.

Двоє робітників опинилися під завалом внаслідок зсуву ґрунту в каналізаційному колекторі у Старокостянтинові Хмельницької області. Трагедія сталася під час проведення ремонтних робіт у колекторі по вулиці Івана Франка.

Рятувальники, які прибули на виклик, підняли на поверхню обох потерпілих. Один з них вижив, а іншого лікарям швидкої, попри реанімаційні заходи, врятувати не вдалося. Його травми були несумісні з життям.