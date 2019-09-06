Трещины и провалы: в Украине стартовали масштабные проверки домов

После трагедии в Дрогобыче во Львове начали масштабную проверку всех жилых домов, прежде всего проверяют те, которые имеют реальную угрозу обвала. Таких в городе официально всего 20.

В списке аварийных есть дом в центре города, построенный более века назад. Внешне здание ничем не отличается от других. Об опасности жители узнали случайно – когда в прошлом году прорвало канализацию и образовался провал. Коммунальщики установили маячки и в течение года следили за ними. Специальная комиссия решила – ремонтировать немедленно.

Всего в нескольких кварталах еще один аварийный двухсотлетний дом. Часть жителей выехала еще несколько лет назад, остальные остались жить на свой страх и риск. Хотя возле такого жилья даже ходить страшно. Чтобы дом не рухнул, коммунальщики укрепили его металлическими конструкциями и уже через несколько недель обещают начать капитальный ремонт.

За полмесяца специальные комиссии обследуют все жилые дома города – их здесь почти 9 тыс. Говорят: заглядывать будут во все щели, чердаки и подвалы. Правда, восстановить все не смогут. В бюджете на текущий и капитальный ремонт жилья заложено всего 80 млн грн. Их хватит только на 3 сооружения.

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Жилые дома проверяют и в Кропивницком, хотя с дрогобычской трагедией это не связывают. Уверяют, что такие осмотры проводят ежегодно весной и осенью. В Кропивницком на балансе города более 600 жилых домов. Там уверяют: аварийных – нет, проблемных – меньше десятка. Все здания должны проверить до 1 октября.

Проинспектировали в Кропивницком и коммунальные учреждения. После осмотра один из них – областной Центр детского и юношеского творчества – пришлось закрыть. В танцевальном зале обнаружили трещину в перекрытии. Там занимаются более трех тысяч детей. Пока будут ремонтировать перекрытие, занятия будут проводить в других помещениях.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Дрогобыче задержали двух чиновников из-за обрушения дома.

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