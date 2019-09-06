Тріщини та провалля: в Україні стартували масштабні перевірки будинків

Після трагедії в Дрогобичі у Львові розпочали масштабну перевірку усіх житлових будинків, насамперед інспектують ті, які мають реальну загрозу обвалу. Таких у місті офіційно всього 20.

У списку аварійних є будинок у центрі міста, зведений понад століття тому. Зовні будівля нічим не відрізняється від інших. Про небезпеку мешканці дізналися випадково – коли торік прорвало каналізацію і утворилося провалля. Комунальники встановили маячки і упродовж року стежили за ними. Спеціальна комісія вирішила – ремонтувати негайно.

Всього за кілька кварталів ще один аварійний двохсотлітній будинок. Частина мешканців виїхала ще кілька років тому, решта залишилися жити на свій страх і ризик. Хоча біля такого помешкання навіть ходити страшно. Щоб будинок не завалився, комунальники укріпили його металевими конструкціями і вже за кілька тижнів обіцяють почати капітальний ремонт.

За півмісяця спеціальні комісії обстежать усі житлові будинки міста – їх тут майже 9 тис. Кажуть: заглядатимуть в усі шпарини, горища та підвали. Щоправда, відновити все не зможуть. У бюджеті на поточний і капітальний ремонт житла закладено всього 80 млн грн. Їх вистачить лише на 3 споруди.

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Житлові будинки перевіряють і в Кропивницькому, хоча із дрогобицькою трагедією це не пов’язують. Запевняють, що такі огляди проводять щороку весною і восени. У Кропивницькому на балансі міста понад 600 житлових будинків. Там переконують: аварійних – немає, проблемних – менше десятка. Усі будівлі мають перевірити до 1 жовтня.

Проінспектували у Кропивницькому і комунальні заклади. Після огляду один із них – обласний Центр дитячої та юнацької творчості – довелося закрити. У танцювальній залі виявили тріщину у перекритті. Там займаються понад три тисячі дітей. Поки ремонтуватимуть перекриття, заняття проводитимуть в інших закладах.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Дрогобичі затримали двох чиновників через обвал будинку.

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