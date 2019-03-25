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TruCam в Украине: как ловят нарушителей и можно ли стереть данные с камер

Полицейские получили 25 TruCam, которыми проверяют скорость на дорогах. Этих приборов пока немного, но протоколов за последние месяцы выписали уже много.

За превышение скорости на 20 километров в час – штраф 255 гривен, свыше 50 километров – 510 гривен. Система контроля полностью автоматизирована и надежно защищена.

– Идет полная система защиты, ни уничтожить видеозапись, ни повлиять на настройку устройства нет никакой возможности. Разрабатывали специалисты НАСА, поэтому повлиять на результаты никак невозможно, – отмечают полицейские.

Благодаря дополнительным приборам увеличилось и количество участков для контроля. В частности в столице любителей погонять ловить не только на проспектах Победы и Бажана, но и на Саперно-Слободской улице, Броварском проспекте, Московском и Набережном шоссе.

На Волыни на двух международных трассах только за три последних месяца – 1200 постановлений за превышение скорости.

Водители обычно не спорят, а патрульные подчеркивают – беспокоиться надо не о штрафе, а о собственной безопасности и своих пассажиров, поэтому гонять по дорогам не советуют.

Смотрите: Радаров TruCam станет больше: карта по областям

Пока TruCam работают только стационарно, и только при наличии знака о видеоконтроле. Следующий этап – установка камер на полицейские автомобили и правоохранители будут фиксировать нарушения даже во время движения.

Ранее Факты ICTV писали, как в Днепре обнаруживают перегружены фуры.

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