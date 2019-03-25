TruCam в Україні: як ловлять порушників і чи можна стерти дані з камер

Поліцейські отримали 25 TruCam, якими перевіряють швидкість на дорогах. Цих приладів поки небагато, але протоколів за останні місяці виписали вже багато.

За перевищення швидкості на 20 кілометрів за годину – штраф 255 гривень, понад 50 кілометрів – 510 гривень. Система контролю повністю автоматизована і надійно захищена.

– Йде повна система захисту, ні знищити відеозапис, ні вплинути на налаштування цього пристрою немає ніякої можливості. Розробляли спеціалісти НАСА, тож вплинути на результати ніяк неможливо, – наголошують поліцейські.

Завдяки додатковим приладам побільшало і ділянок для контролю. Зокрема у столиці любителів поганяти ловитимуть не лише на проспектах Перемоги і Бажана, а й на Саперно-Слобідській вулиці, Броварському проспекті, Столичному та Набережному шосе.

На Волині на двох міжнародних трасах лише за три останні місяці – 1200 постанов за перевищення швидкості.

Водії як правило не сперечаються, а патрульні наголошують – перейматися треба не штрафом, а власною безпекою і своїх пасажирів, тому гасати дорогами не радять.

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Поки TruCam працюють лише стаціонарно, і лише за наявності знака про відеоконтроль. Наступний етап – встановлення камер на поліцейські автомобілі і правоохоронці фіксуватимуть порушення навіть під час руху.

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