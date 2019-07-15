Три дня адреналина: как прошли соревнования по парашютному спорту в Днепропетровской области

Самые масштабные в Украине соревнования по парашютному спорту прошли в эти выходные в Днепропетровской области. Три дня адреналина и шквал эмоций – 60 спортсменов со всей Украины борются за первенство в соревнованиях по парашютной акробатике. В небе над аэродромом – невероятные фигуры. Это зрелищная дисциплина парашютного спорта.

Путь из любителя в профессиональные инструкторы – на счету Виталия более четырех тыс. прыжков. Постоянные тренировки как в Украине, так и за ее пределами дали нужный результат. Мужчина говорит: представить жизнь без нескольких секунд свободного падения уже невозможно.

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Команды парашютистов должны показать не только артистизм, но и безупречную технику. На это у спортсменов есть 25 секунд. За это время в свободном падении они должны сделать как можно больше фигур – по количеству ограничений нет. На экраны выводят видео с неба. Лучший результат – 26 фигур за 25 секунд.

Следующий этап – уже через месяц. 16 команд со всей Украины будут соревноваться в чемпионате по групповой акробатике.

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