В центре Кракова насыпали сотни тонн песка – создали арену и проводят соревнования

Стадион посреди города – в Кракове придумали креативный способ привлекать молодежь к здоровому образу жизни.

Необычный пляж насыпали в центре Кракова. Полторы тысячи квадратных метров песка, три игровых поля и трибуны на полтысячи мест. Специально для фестиваля пляжных видов спорта. В течение трех уикендов краковчане и гости города могут бесплатно посещать все матчи. Инициатором мероприятия стал международный центр. Идею поддержали и воплотили городской совет Кракова и бизнес-структуры.

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Фестиваль решили организовать именно в таком формате, чтобы популяризировать летние виды спорта и поощрить молодежь к активному образу жизни. Соревнования проходят в так называемые дни уик-энда, а в течение рабочих дней недели можно зарезервировать себе время на игру со знакомыми или прийти на мастер-класс.

Первый фестивальный уикенд порадовал всех соревнованиями по пляжному футболу. Особым событием стала показательная игра между гостями мероприятия – командами из Болгарии и Великобритании. Вторую неделю стартовал матчами между женскими и мужскими коллективами по пляжному волейболу.

В заключение фестиваля запланирован благотворительный матч по волейболу, в котором примут участие лучшие спортсмены Польши и мира. Среди них известный волейболист – бразилец Гиба.

К слову, заплыв Oceanman: среди победителей соревнования украинцы.

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