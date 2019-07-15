Три дні адреналіну: як пройшли змагання з парашутного спорту на Дніпропетровщині

Наймаштабніші в Україні змагання із парашутного спорту пройшли цими вихідними на Дніпропетровщині. Три дні адреналіну та шквалу емоцій – 60 спортсменів з усієї України виборюють першість у змаганнях з парашутної акробатики. У небі над аеродромом – неймовірні фігури. Це найвидовищніша дисципліна парашутного спорту.

Шлях із аматора в професійні інструктори – на рахунку Віталія понад чотири тис. стрибків. Постійні тренування як в Україні, так і за її межами дали потрібний результат. Чоловік каже: уявити життя без кількох секунд вільного падіння уже неможливо.

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Команди парашутистів мусять показати не лише артистизм, а й бездоганну техніку. На це у спортсменів є 25 секунд. За цей час у вільному падінні вони повинні зробити якнайбільше фігур – щодо кількості обмежень немає. На екрани виводять відео з неба. Найкращій результат – 26 фігур за 25 секунд.

Наступний етап – уже за місяць. 16 команд із усієї України змагатимуться у чемпіонаті з групової акробатики.

До слова, стадіон посеред міста – у Кракові винайшли креативний спосіб залучати молодь до здорового способу життя.

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