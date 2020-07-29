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Три месяца сидят без зарплаты: в Черкасской области врачи объявили забастовку

В Черкассах бастуют сотни работников поликлиник города Смила Черкасской области. Они требуют местные власти выплатить им зарплату, которую они за это время не получали.

На такой шаг решились от отчаяния. Людям задолжали зарплату за три месяца. Поэтому, сегодня прием вели всего полтора часа. Об изменениях в работе пациентов заблаговременно сообщили.

Очереди к врачам в поликлиниках в Смиле были сегодня с самого утра. Поэтому выполнив свою служебную обязанность, почти вся больница отправилась на митинг. После десяти утра в поликлинике остались только семейные врачи и специалисты для экстренной помощи.

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В такой ситуации три поликлиники города. Четыреста работников зарплату получили в мае за апрель. С тех пор выживают как могут, жалуются врачи.

Им задолжали более двух миллионов гривен. Люди уже не раз выходили на митинги, но власть кормит их обещаниями. Мол, деньги в бюджете есть, но депутаты никак не могут собраться на сессию, чтобы дофинансировать медиков.

Недофинасирование городских поликлиник возникло потому, что количество услуг, которые они заключили с Нацслужбой здоровья, не покрывает всех расходов. Эту разницу должна компенсировать власть. Но решение никак не примут.

Следующее заседание сессии планируют провести завтра. Если же и в этот раз к медикам не прислушиваются, те обещают вообще прекратить работу поликлиник.

Также в правительстве сообщили, что украинские медики с 1-го сентября получат повышенные зарплаты. Соответствующее постановление приняло правительство на своем заседании 15 июля. На доплаты медицинским работникам направят почти 7,5 миллиарда грн. Врачам поднимут заработную плату на 70%, среднему медперсоналу на 50%, а младшему — на 25%.

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