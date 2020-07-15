Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Доплаты для медиков. Кому и на сколько увеличат зарплату с 1 сентября

Украинские медики с 1-го сентября получат повышенные зарплаты. Соответствующее постановление приняло правительство на своем заседании 15 июля.

На доплаты медицинским работникам направят почти 7,5 миллиарда грн. Врачам поднимут заработную плату на 70%, среднему медперсоналу на 50%, а младшему — на 25%.

Читайте: Кулаки вместо благодарности: врачи жалуются на агрессивных пациентов

В то же время, в правительстве хотят создать новую должность — вице-спикера по развитию стратегических отраслей.

Он будет заниматься в том числе и переоснащением украинской армии, и военно-промышленным комплексом. Кабмин будет просить парламент поддержать на эту должность Олега Уруского.

Зарплата медиков в Украине

Зарплата медиков в Украине должна составлять минимум 20-25 тыс. грн. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

По его словам, с 1-го сентября медикам увеличат зарплату на почти 3,5 тыс. грн.

Степанов подчеркнул, что зарплата, которую получают медики сегодня является недопустимой.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отдых в Египте и Албании 2020: Кабмин отменил самоизоляцию и тест по возвращению
Отдых в Египте и Албании 2020: Кабмин отменил самоизоляцию и тест по возвращению
От 2 лет тюрьмы с конфискацией имущества: что может грозить “минерам”
От 2 лет тюрьмы с конфискацией имущества: что может грозить “минерам”
Арендаторов коммунального имущества освободили от платы на время карантина
Арендаторов коммунального имущества освободили от платы на время карантина
Хочу, как Велюр: владельцы ресторанов митингуют под Кабинетом министров
Хочу, как Велюр: владельцы ресторанов митингуют под Кабинетом министров
Адаптивный карантин: как и когда в Украине снимут ограничения, и какие останутся
Адаптивный карантин: как и когда в Украине снимут ограничения, и какие останутся
Постановление о назначении Уруского отозвали из Рады
Постановление о назначении Уруского отозвали из Рады
Степанов сказал, какая должна быть зарплата у медиков в Украине
Степанов сказал, какая должна быть зарплата у медиков в Украине
Уруского могут назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
Уруского могут назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка