Доплаты для медиков. Кому и на сколько увеличат зарплату с 1 сентября

Украинские медики с 1-го сентября получат повышенные зарплаты. Соответствующее постановление приняло правительство на своем заседании 15 июля.

На доплаты медицинским работникам направят почти 7,5 миллиарда грн. Врачам поднимут заработную плату на 70%, среднему медперсоналу на 50%, а младшему — на 25%.

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В то же время, в правительстве хотят создать новую должность — вице-спикера по развитию стратегических отраслей.

Он будет заниматься в том числе и переоснащением украинской армии, и военно-промышленным комплексом. Кабмин будет просить парламент поддержать на эту должность Олега Уруского.

Зарплата медиков в Украине

Зарплата медиков в Украине должна составлять минимум 20-25 тыс. грн. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

По его словам, с 1-го сентября медикам увеличат зарплату на почти 3,5 тыс. грн.

Степанов подчеркнул, что зарплата, которую получают медики сегодня является недопустимой.

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