Три Олимпийских, две революции: чем известен Святослав Вакарчук и его увлечения

Его песни покорили миллионы людей во всем мире, но главное, они вдохновляют и объединяют украинцев — лидеру культовой группы Океан Эльзы Святославу Вакарчуку сегодня 45 лет.

Это уникальная и многогранная личность: его музыку зарубежные издания часто называют музой украинских народных восстаний, хотя и лирические мотивы заставляют сердце биться быстрее. Он вдохновлял своим творчеством два Майдана, дважды становился политиком и до сих пор любит физику — несмотря на концертный график, Святослав Вакарчук продолжает дело отца.

Уже будучи известным, защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. И наибольшее восхищение сцена – чуть ли не каждая композиция Океанов сразу попадает в перечень самых популярных хитов, а песни уже привычно поют переполненными стадионами.

Факты ICTV ранее писали о том, что песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон.

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