Три Олімпійських, дві революції: чим відомий Святослав Вакарчук та його захоплення

Його пісні підкорили мільйони людей у всьому світі, але головне, вони надихають та об’єднують українців – лідеру культового гурту Океан Ельзи Святославу Вакарчуку сьогодні 45 років.

Це унікальна та багатогранна особистість: його музику закордонні видання часто називають музою українських народних повстань, хоча і ліричні мотиви змушують серце битись швидше. Він надихав своєю творчістю два Майдани, двічі ставав політиком і досі любить фізику – попри концертний графік, Святослав Вакарчук продовжує батькову справу.

Уже будучи відомим, захистив дисертацію та став кандидатом фізико-математичних наук. Та найбільше захоплення сцена – чи не кожна композиція Океанів одразу потрапляє до переліку найпопулярніших хітів, а пісні уже звично співають переповненими стадіонами.

Факти ICTV раніше писали про те, що пісня Вакарчука стала саундтреком до фільму Чорний ворон.