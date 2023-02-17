Трижды брали в плен: ужасная история женщины, пережившей оккупацию

Героиню нашего рассказа Антонину Чередник из Херсона россияне пытались склонить к сотрудничеству трижды. На третий раз забрали в чем была, неделями держали без еды, воды, не пускали в туалет и избивали.

Антонина Чередник — заместитель руководителя агропредприятия в селе Новодмитровка возле Херсона.

Здесь постоянно раздаются звуки взрывов. Она к ним уже привыкла. Говорит, верит в то, что россиян скоро выгонят с территории Украины. Как не сомневалась в том, что деоккупируют Херсон. За время оккупации враги трижды брали ее в плен.

– Первый раз меня держали сутки, ночью ко мне привели насильника, который порвал на мне жакет, – рассказывает Антонина.

В тот раз ее отпустили с требованием сотрудничать и прославлять Россию, переоформить предприятие на РФ и взять российский паспорт. Она этого не сделала, оккупанты пришли второй раз, а затем и третий. Последний арест длился три недели.

– У меня на глазах одного избили так, чтобы до смерти. Открыли дверь моей камеры, чтобы увидела, что со мной будет, если не пойду на сотрудничество, – поделилась женщина.

Затем перевезли в подвал Главного городского управления полиции. Здесь когда-то был городской отдел НКВД. И эти камеры – наследие советской карательной машины.

Россияне взяли на вооружение методы своих дедов-убийц. Со времени плена Антонина Чередник здесь не была. Пока не может найти силы даже прийти на следственный эксперимент. Но женщина просит послать фото камер. И из нескольких узнает свою, под номером 5.

Она хорошо помнит петлю. И говорит, это только один из методов пыток.

– Они в подвале прямо расстреливали ребят. Избивали их, ломали. На нас они психологически давили. Четыре дня не кормили, два дня в туалет не водили, – добавила Антонина. — Насколько я поверила в Бога там, когда избивали ребят, когда их убивали, я молилась, чтобы они легче это переживали.

Они потеряли счет времени. Каждый раз, издеваясь, оккупанты требовали одно и то же: получить российский паспорт, работать на Россию, сдать информацию о военных, спецслужбах и патриотах Украины.

Антонину Чередник искали ее близкие. Дочь написала пост, мгновенно разлетевшийся по сети. И россияне об этом узнали. Она отмечает, огласка вредит, враги получают дополнительные рычаги давления.

– Хотя тебе 51, но ты для них Тонька. Молодые стоят по 20-30 лет, пьяные, обкуренные, они приходили всегда с перегаром, — рассказала Антонина.

В отчаянии женщина согласилась получить паспорт и перерегистрировать предприятие. Выхода, говорит, просто не было, но медлила до последнего.

– Я была на УЗИ, две недели на изоляции, это мне помогло, что я болела. Я не получила российский паспорт, не сотрудничала с россиянами, – добавила женщина.

Через месяц Херсон деоккупировали. Сколько людей мордовали в застенках — следствие точно не установило до сих пор.

Фото подозреваемых в этих преступлениях размещают в открытой телеграмм-группе. И пережившие плен могут их идентифицировать. Одного из своих палачей узнала и Антонина Чередник.

Пока идет следствие, журналистам не рассказывают, но верят, что всех преступников накажут.

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