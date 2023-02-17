Чтобы вернуть защитников из плена, Украина отдала РФ коллаборанта из УПЦ МП — разведка

Февраль, 17 в 11:34

В четверг, 16 февраля, Украина отдала России священника-коллаборанта из УПЦ МП, чтобы вернуть сотню военных из вражеского плена.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

— Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, способствовавший оккупантам, он сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы, — заявил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что работа по возвращению защитников домой будет продолжаться.

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По данным источника Украинской правды, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в пгт Яровая Лиманской общины Донецкой области Николае Зирке.

Накануне стало известно, что этот церковник-коллаборант был приговорен к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

16 февраля состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 100 украинских военных и один гражданский.

Источник: телемарафон, УП

Фото: Андрей Ермак