Это не Чернобыль, но последствия будут страшными. Реакция экспертов США на взрыв под Северодвинском

Президент США Дональд Трамп в Twitter подтвердил, что на русском севере взорвалась ракета і Вашингтон сможет узнать, какое тайное оружие разрабатывает Кремль.

По словам Трампа, Соединенные Штаты имеют современные технологии, даже более новейшие. Это заявление вызвало настоящий шок в Америке, особенно среди экспертов. Между тем, пресс-секретарь Путина похвастался, что Россия уже выигрывает ядерную гонку вооружений.

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Сообщение Дональда Трампа в Twitter вызвало очень бурную реакцию в американских экспертов потому, что такого или похожего оружия, которое взорвалось в России в США нет.

Идея с созданием ракеты с ядерным двигателем была в США в 1960-х годах, во времена Холодной войны, но этот проект отвергли как очень ненадежный.

Вашингтонские эксперты также говорят о том, что плохо, когда президент США говорит о существовании какой-то секретной ядерной ракеты, которой на самом деле нет.

Единственная сделка, которая контролировала бы гонку вооружений между США и Россией, а это договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, уже не действует, из него вышли и Вашингтон и Москва. А соглашения которое регулировало бы разработку российского и американского нового оружия – вообще нет.

Что касается радиации от взрыва российской ракеты, американский эксперт Ричард Вайц говорит, что это не Чернобыль. Из полученных данных видно, что уровень радиации усилился не слишком сильно.

По мнению эксперта это лишь один из цепочки взрывов, связанных с оружием, в частности речь идет о взрывах на складе боеприпасов. Все это может быть очень тревожной тенденцией.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме.

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