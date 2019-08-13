Це не Чорнобиль, але наслідки будуть страшнішими. Реакція експертів США на вибух під Сєверодвинськом

Президент США Дональд Трамп у Twitter підтвердив, що на російській півночі вибухнула ракета і Вашингтон зможе дізнатися, яку таємну зброю розробляє Кремль.

За словами Трампа, Сполучені Штати теж мають сучасні технології, навіть ще новітніші. Ця заява викликала справжній шок в Америці, особливо серед експертів. Тим часом, прес-секретар Путіна похвалився, що Росія вже виграє ядерну гонку озброєнь.

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Повідомлення Дональда Трампа у Twitter викликало дуже бурхливу реакцію в американських експертів тому, що такої чи схожої зброї, яка вибухнула в Росії у США немає.

Ідея зі створенням ракети із ядерним двигуном була у США в 1960-х роках, за часів Холодної війни, але цей проект відкинули як дуже ненадійний.

Вашингтонські експерти також говорять про те, що погано коли президент США говорить про існування якоїсь секретної ядерної ракети, якої насправді немає.

Єдина угода, що контролювала б гонку озброєнь між США і Росією, а це договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, вже не діє, з неї вийшли і Вашингтон і Москва. А угоди яка регулювала б розробку російської та американської нової зброї – взагалі немає.

Що до радіації від вибуху російської ракети, американський експерт Річард Вайц говорить, що це не Чорнобиль. З отриманих даних видно, що рівень радіації посилився не надто сильно.

На думку експерта це лише один з ланцюжка вибухів пов’язаних зі зброєю, зокрема йдеться про вибухи на складі боєприпасів. Все це може бути дуже тривожною тенденцією.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі.

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