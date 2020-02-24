Центр української легкої атлетики. Як у Сумах планують зробити спорт прибутковим

Суми мають всі шанси стати одним із центрів розвитку легкої атлетики. Місцевий манеж – єдиний в Україні відповідає усім світовим стандартами та має сертифікат для проведення міжнародних змагань. Належить він Сумському державному університету. Однак заробляє манеж не на глядачах, залу здають в оренду.

Хоча якби арена стала справжнім спортивним центром – прибуток могли б приносити і глядачі, і туристи. Щоб це реалізувати – потрібна допомога держави, запевняють місцеві чиновники. Уряд готовий допомогти. У наступні п’ять років планують виділити 14 млрд грн на оновлення інфраструктури. Та все це за умови, що ці об’єкти повинні приймати якнайбільше подій та заробляти самостійно. Деталі у сюжеті Ольги Читайло.

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