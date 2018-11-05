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Цілять під прикриттям: бойовики активізувались на Авдіївській промці

Одна з найгарячіших ділянок фронту – традиційно Авдіївська промзона. Ворог не припиняє обстріли навіть удень.

Варто визирнути з траншеї, і вже добре видно ворожі опорні пункти. Противник кілька разів відкриває вогонь зі стрілецької зброї, також цілить і снайпер. Причому працює під прикриттям.

– Раз на раз не приходиться. Буває, по бійниці прицільно б’ють. Намагаються спровокувати, витягнути нас, щоб ми вийшли, і тоді по нам відпрацювати, – говорять бійці ООС.

Також часто у бік українських позицій працює ворожий кулемет. Окупаційні підрозділи дедалі частіше гатять із мінометів та артилерії, заборонених Мінськом.

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Захисники промки не тільки тримають обстановку під контролем, а й добре підготувалися до зими.

До слова, найменший рух – і лунають постріли: ситуація у Мар’їнці.

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