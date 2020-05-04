Ціна електроенергії для промисловості зросла на 46% – які фактори вплинули

На вихідних ціна електроенергії для промисловості зросла на 46% порівняно з минулими вихідними. Це влив кількох факторів – зупинка атомних блоків і трикратне підвищення максимальної ціни.

Енергоринок України продовжує лихоманити. Цими вихідними ціна на кіловати для промисловості , порівняно з минулими, підстрибнула одразу на 46%. Це наслідок зупинки атомних блоків державних АЕС і триразове підвищення максимальної ціни для зеленої енергії, яка сконцентрована в руках приватного монополіста. Це було рішення Міненерго.

А минулої п’ятниці енергомонополісту, компанії ДТЕК допомогла і Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії. Відтак і споживачі отримали рекордне здорожчання.

Призупинення і зменшення роботи енергоблоків на атомних станціях на 40% – це фактично обмеження конкуренції на всьому ринку. Адже нині саме електроенергія вироблена на АЕС є найдешевшою. Її заміна на дорожчу енергію з приватних ТЕЦ, чи ще дорожчу зелену, одразу ж приведе до зростання тарифів для промисловості. А це потягне за собою ланцюгову реакцію і здорожчаня усіх товарів та послуг.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні рекордно здорожчала електрика.

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