Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Ціна електроенергії для промисловості зросла на 46% – які фактори вплинули

На вихідних ціна електроенергії для промисловості зросла на 46% порівняно з минулими вихідними. Це влив кількох факторів – зупинка атомних блоків і трикратне підвищення максимальної ціни.

Енергоринок України продовжує лихоманити. Цими вихідними ціна на кіловати для промисловості , порівняно  з минулими, підстрибнула одразу на 46%. Це наслідок зупинки атомних блоків державних АЕС і триразове підвищення максимальної ціни для зеленої енергії, яка сконцентрована в руках приватного монополіста. Це було рішення Міненерго.

А минулої п’ятниці енергомонополісту, компанії ДТЕК  допомогла і Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії. Відтак і споживачі отримали рекордне здорожчання.

Призупинення і зменшення роботи енергоблоків на атомних станціях на 40% – це фактично обмеження конкуренції на всьому ринку. Адже нині саме електроенергія вироблена на АЕС є найдешевшою. Її заміна на дорожчу енергію з приватних ТЕЦ, чи ще дорожчу зелену, одразу ж приведе до зростання тарифів для промисловості. А це потягне за собою ланцюгову реакцію і здорожчаня усіх товарів та послуг.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні рекордно здорожчала електрика.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

СБУ звернулася до Ради через загрозу збільшення виробників зеленої енергетики
СБУ звернулася до Ради через загрозу збільшення виробників зеленої енергетики
Закриття блоків АЕС на ремонт: кому це вигідно і хто постраждає
Закриття блоків АЕС на ремонт: кому це вигідно і хто постраждає
Ціни на електроенергію підвищать через збільшення максимальної вартості зеленої енергії
Ціни на електроенергію підвищать через збільшення максимальної вартості зеленої енергії
Подорожчання електроенергії: українців чекає підвищення комуналки і цін у магазинах
Подорожчання електроенергії: українців чекає підвищення комуналки і цін у магазинах
Чергове рішення на користь монополіста: що не так з завищенням ціни на електрику
Чергове рішення на користь монополіста: що не так з завищенням ціни на електрику
НКЕРКП схвалила проект стимулюючих тарифів для обленерго
НКЕРКП схвалила проект стимулюючих тарифів для обленерго
В Україні рекордно здорожчала електрика – причина
В Україні рекордно здорожчала електрика – причина
На коронавірус захворів працівник Хмельницької АЕС
На коронавірус захворів працівник Хмельницької АЕС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка