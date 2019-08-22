Ціна від 7 млн. грн. Як виглядають оновлені військові машини Козак 2М1 та Отаман

Українські конструктори представили дві нові військові машини.

Український броньований автомобіль останньої моделі Козак 2М1. Його розробники жартують, для українських доріг машина теж згодиться. Та насамперед її розробляли для фронту.

Такі бронемашини в Україні почали виготовляти ще десять років тому. Тоді їх переважно використовували для парадів на День незалежності. А з початком війни на Донбасі, Козака взяли на озброєння наші армійці. Машина нашпигована сучасною технікою і обшита міцною бронею. ЇЇ товщина вісім міліметрів. Цього достатньо, аби вберегти екіпаж від обстрілу зі зброї невеликого калібру.

У салоні оновленого Козака легко розмістяться десять армійців. Цього достатньо для спецоперацій, переконують армійці. Та головна родзинка, останньої версії Козака – незалежна підвіска, дизельний двигун міцністю 280 кінських сил. А ще міцніша броня і унікальне багатошарове куленепробивне скло.

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Бронетранспортер Отаман. Машина зроблена за натовськими стандартами. Але поки в єдиному екземплярі. Від радянських попередників відрізняється не лише сучасним оснащенням, бронею, але й дизайном.

Цю машину розробники називають унікальною. ЇЇ можна використовувати не лише під час вогневих атак, але й перевозити поранених і великі вантажі. БТР розрахований для завдань морських піхотинців та десантників. Середня вартість таких БТРів та бронемашин Козак від семи млн гривень.

Нині в усіх силовиків до двох сотень Козаків. Але розробники переконують, вони готові щодня випускати по дві броньовані машини. Лише б було державне замовлення. Натомість, нарікають – за останні два роки, держава почала більше купувати закордонної техніки, ніж вітчизняної.

До слова, у Львові розпочали модернізацію радянського танку Т-64.

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