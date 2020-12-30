Цены выросли на 15-30%: какие продукты подорожали в Украине в конце декабря

Цены на продукты питания оставались стабильными почти весь год. Только под конец некоторые группы товаров подорожали в цене на 15-30%.

Эксперты объясняют — во всем виноваты праздники. Целый год бизнес выживал при стабильным ценам, однако надежд, что в следующем году будет легче, нет. Поэтому и подняли цены, чтобы заработать на будущее.

В частности, заметно выросли в цене сахар, гречка, масло, яйца. Но эксперты объясняют, что на это есть совершенно четкие и объективные условия, связанные с уменьшением предложения.

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Среди главных причин подорожания — низкие урожаи и рост цен на международных рынках. Подорожание масла, муки и сахара отразилось на ценах сладостей. Также заметный рост стоимости мясомолочных изделий до 5%.

Но есть и приятные тенденции. Товары, входящие в так называемый борщевой набор, наоборот, подешевели на 10-15%. Правда, после новогодних праздников цены, вероятно, все-таки вырастут, прежде всего на 5% на хлебобулочные изделия.

А начиная с конца февраля, будут дорожать и остальные продукты, ведь государство уже пообещало поднять минимальную зарплату и пенсии.

В конце года подорожал и набор продуктов, необходимых для приготовления традиционных новогодних блюд. Во сколько обойдутся салаты оливье и селедка под шубой украинцам году — можно прочитать в нашем материале.

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