Ціни зросли на 15-30%: які продукти здорожчали в Україні наприкінці грудня

Ціни на продукти харчування лишалися стабільними майже увесь рік. Лише під кінець деякі групи товарів здорожчали у ціні на 15-30%.

Експерти пояснюють – у всьому винні свята. Цілий рік бізнес виживав за стабільних цін, проте сподівань, що наступного року буде легше, немає. Тому і підняли ціни, аби заробити на майбутнє.

Зокрема, помітно зросли у ціні цукор, гречка, олія, яйця. Але експерти пояснюють, що на це є абсолютно чіткі і об’єктивні умови, пов’язані зі зменшенням пропозиції.

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Серед головних причин здорожчання – низькі врожаї та зростання цін на міжнародних ринках. Здорожчання олії, борошна і цукру позначилось на цінах солодощів. Також помітне зростання вартості м’ясомолочних виробів до 5%.

Але є і приємні тенденції. Товари, які входять у так званий борщовий набір, навпаки, здешевшали на 10-15%. Щоправда, після новорічних свят ціни, ймовірно, все-таки зростуть, передусім на 5% на хлібобулочні вироби.

А починаючи з кінця лютого, дорожчатиме й решта продуктів, адже держава вже пообіцяла підняти мінімальну зарплату і пенсії.

Наприкінці року здорожчав і набір продуктів, необхідних для приготування традиційних новорічних страв. У скільки обійдуться салати олів’є і оселедець під шубою українцям цьогоріч – можна прочитати у нашому матеріалі.

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