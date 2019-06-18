Цветение амброзии: когда начинается и что делать сейчас
В Украине рекламируют борьбу с опасной амброзией. Это растение – главный враг аллергиков. С десяток билбордов призывают людей вырывать растение с корнем.
В июне она еще не цветет и не выделяет пыли, поэтому сейчас самое время, – утверждают специалисты. Ведь другие средства на амброзию не влияют.
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Коммунальщики самостоятельно ее одолеть не могут. Когда скашивают – из корня вместо одного растения вырастают три-четыре.
На массовое цветение амброзии ждут в июле-августе. Больше всего ее на востоке Украины, но этот вредитель быстро распространился по всей стране.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ученые назвали продукты, которые могут вызвать аллергию.