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Цветение амброзии: когда начинается и что делать сейчас

В Украине рекламируют борьбу с опасной амброзией. Это растение – главный враг аллергиков. С десяток билбордов призывают людей вырывать растение с корнем.

В июне она еще не цветет и не выделяет пыли, поэтому сейчас самое время, – утверждают специалисты. Ведь другие средства на амброзию не влияют.

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Коммунальщики самостоятельно ее одолеть не могут. Когда скашивают – из корня вместо одного растения вырастают три-четыре.

На массовое цветение амброзии ждут в июле-августе. Больше всего ее на востоке Украины, но этот вредитель быстро распространился по всей стране.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ученые назвали продукты, которые могут вызвать аллергию.

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