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Цвітіння амброзії: коли починається і що робити зараз

В Україні рекламують боротьбу з небезпечною амброзією. Ця рослина – головний ворог алергіків. З десяток білбордів закликають людей виривати рослину з корінням.

У червні вона ще не квітне і не виділяє пилку, тож нині саме час, – твердять фахівці. Адже інші засоби на амброзію не впливають.

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Комунальники самотужки її побороти не можуть. Коли скошують – з кореня замість однієї рослини виростають три-чотири.

На масове цвітіння амброзії чекають у липні-серпні. Найбільше її на сході України, але цей шкідник швидко поширився по всій країні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вчені назвали продукти, які можуть викликати алергію.

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