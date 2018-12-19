Цирроз печени и увеличена селезенка: состояние политзаключенного Гриба ухудшилось

Европейский суд по правам человека обязал Россию проинформировать о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщила адвокат парня.

Неделю назад Павлу стало плохо в суде. Медики рекомендовали пройти обследование, однако до сих пор осмотра не было.

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Отец политзаключенного обнародовал фотокопию вывода, который сделал украинский врач. Он диагностировал у 20-летнего пленника Кремля увеличение размеров селезенки, появление цирроза печени и снижение свертывающей функции крови. Это – критично для жизни.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что политзаключенного Панова вернули из Москвы в Крым.

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