Цирроз печени и увеличена селезенка: состояние политзаключенного Гриба ухудшилось
Европейский суд по правам человека обязал Россию проинформировать о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщила адвокат парня.
Неделю назад Павлу стало плохо в суде. Медики рекомендовали пройти обследование, однако до сих пор осмотра не было.
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Отец политзаключенного обнародовал фотокопию вывода, который сделал украинский врач. Он диагностировал у 20-летнего пленника Кремля увеличение размеров селезенки, появление цирроза печени и снижение свертывающей функции крови. Это – критично для жизни.
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