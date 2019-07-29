Турбуючий вогонь та відеофейки: ворог на передовій продовжує провокації

На передовій бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Окупаційні війська з великокаліберного кулемета обстріляли пункт пропуску Мар’їнка. На щастя, ніхто не постраждав.

Це один із чотирьох пунктів пропуску на Донбасі. Обабіч, вздовж лінії розмежування, фронт тримають військові. На самій трасі контроль здійснюють прикордонники. Саме по ним бойовики відкрили вогонь.

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Фахівцями встановлено: бойовики відкрили вогонь із кулемета ДШК калібру 12,7. Стріляли із терикону під назвою Крокодил, що на околицях Донецька. Бійці 24-ї бригади ще до оголошення перемир’я знищили там вогневі позиції ворога, та, очевидно, завдяки режиму тишу бойовики починають відновлення фортифікації.

Обстріл КПВВ наших військових не здивував. Попри перемир’я, бойовики час від часу відкривають так званий турбуючий вогонь. Мета одна – спровокувати на відповідь Також бойовики знімають відео, потім завантажують у соцмережі і говорять, що українські військові не дотримуються перемир’я.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як для захисту бійці ООС риють окопи в повний зріст.

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