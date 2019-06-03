Туристичний кластер у Заліщиках – програма Алли Квач на Нових лідерах 2

Збереження природних, історичних та культурних скарбів – усе це частина проекту, з яким на Нові лідери прийшла Алла Квач. Чотири роки вона керує невеличким, але унікальним містечком на Тернопільщині – Заліщики. Колись це була українська Рив’єра, нині – мізерний бюджет, зруйновані пляжі та відсутність очисних споруд.

Місто має безліч проблем, але володіє неймовірним туристичним потенціалом. Алла Квач змінює Заліщики. І має чіткий план, як це може вплинути на інші міста.

Робочий день в Алли Квач починається із наради. Фіолетове поле у парку, прокат та організація веломаршрутів, створення молодіжного уряду та промоція Заліщиків – колись туристичної перлини Галичини. І радиться міський голова про це із дітьми.

Усі їхні ідеї реальні та потрібні. На їх втілення з міського бюджету виділили 100 тис грн, стільки ж дає Британська рада.

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Єдине на території західної України місто з середземноморським кліматом має мізерний бюджет. Грошей на порятунок міста катастрофічно не вистачає. Але вже вдалося відновити Верхній та Нижній парки. І облаштувати місце для кемпінгу – тут можна розкласти намет, відпочити та підзарядити телефон.

Заліщики відомі світові за неймовірною панорамою із правого берега Дністра. Саме містечко має цікаву середньовічну архітектуру – костел, синагога, двоповерховий цегляний палац із унікальною колонадою. Тепер відновлюють підземні тунелі.

Україна має багатющий туристичний потенціал – наприклад, неподалік Заліщиків можна помилуватися найбільшим у Європі рівнинним водоспадом Джуринським, печерою Вертеба, чи язичницьким храмом у селі Монастирок. Але ми не вміємо на туризмі заробляти.

Тому Алла Квач й подалася на Нові лідери аби презентувати свою ідею – створення туристичного кластеру, де можна і красою насолодитися, і комфортно відпочити, і смачно поїсти. Пропаганда зеленого, активного та екологічного туризму – важливі пункти у проекті Алли Квач, яка вірить, що туризм, які і екологічне виробництво, допоможуть Заліщикам повернути втрачену курортну славу.

До слова, Факти ICTV розповідали про програму Павла Богомазова на Нових лідерах 2.

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