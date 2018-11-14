Тихо, непомітно, швидко. На Закарпатті десятиліттями процвітає контрабанда

Контрабанда в небі. Малі літальні апарати за ніч можуть незаконно перевезти через кордон тони товару. Безпілотник запускали за 2 км від кордону з Угорщиною. Посеред поля в селі Червоне.

Прикордонники пояснюють: коптер безперешкодно перетинав угорський кордон. Не приземляючись, скидав із повітря партію контрабандних сигарет. Там їх забирали угорці – спільники українських злочинців. І повертався в Україну.

Чотирьох місцевих ділків посеред ночі затримали на гарячому. Вилучили мікроавтобус, у якому перевозили безпілотник та 4,5 тисячі пачок цигарок. Помітити коптер у повітрі майже нереально, кажуть прикордонники. Скільки їх літає – теж не відомо. Бо працюють тихо, непомітно і швидко.

Дивіться: Контрабанда в Україні: сірі схеми та як зупинити

Закарпаття межує одразу із чотирма європейськими країнами. Контрабанда тут процвітає десятиліттями.

Закарпатські митники визнають: контрабандисти останнім часом активізувалися. З початку року спійманих на 40% більше, аніж торік. Вилучили 16,5 млн сигарет, які нелегально намагалися переправити в Євросоюз. Однак, покарання за цигаркову мафію настільки мізерне, що користі від боротьби не багато. 170 гривень штрафу навіть з конфіскацією товару нікого не лякають.

До слова, гроші, прикраси, одяг, паливо та навіть металобрухт – це далеко не весь перелік того, що незаконно ввозять та вивозять з України.

Опубліковано Листопад, 14 в 20:16



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.