Тисячі людей прощаються на колінах: похорон Яни Червоної у Харкові
У Харкові на колінах більше тисячі людей прощалися із волонтеркою та кулеметницею Яною Червоною, яка загинула від обстрілу російськими окупантами позицій українських військових поблизу Попасної.
Пряме попадання із забороненої 152-мм гармати не дало шансів вижити. Старший солдат Яна Червона і її побратим молодший сержант Олександр Мілютін загинули від рук окупантів.
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Прощатися з солдатом і волонтеркою прийшли більше тисячі городян, побратими, волонтери, всі хто знав особисто, і просто дружив у соцмережах.
– Мама завжди була найкраща, тільки вона тепер ангел, назавжди, вона завжди з нами, – говорить Віка Червона, донька загиблої Яни.
Вчора Факти ICTV писали, якою була Яна Червона та її останні кадри.