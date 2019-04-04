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Факти / Відео / Україна

Тисячі людей прощаються на колінах: похорон Яни Червоної у Харкові

У Харкові на колінах більше тисячі людей прощалися із волонтеркою та кулеметницею Яною Червоною, яка загинула від обстрілу російськими окупантами позицій українських військових поблизу Попасної.

Пряме попадання  із забороненої 152-мм гармати не дало шансів вижити. Старший солдат Яна Червона і її побратим молодший сержант Олександр Мілютін загинули від рук окупантів.

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Прощатися з солдатом і волонтеркою прийшли більше тисячі городян, побратими, волонтери, всі хто знав особисто, і просто дружив у соцмережах.

– Мама завжди була найкраща, тільки вона тепер ангел, назавжди, вона завжди з нами, – говорить Віка Червона, донька загиблої Яни.

Вчора Факти ICTV писали, якою була Яна Червона та її останні кадри.

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