В Буче похоронили главного “призрака Киева”

3 октября в Киевской области простились с полковником Михаилом Матюшенко с позывным Дед, возглавлявшим группу летчиков “Призраков Киева”.

Полковник Матюшенко всю жизнь прожил в Буче, а с началом российского вторжения возглавил 40 бригаду тактической авиации, оборонявшей воздушное пространство Киева. В первые месяцы войны авиация под Киевом не несла потери в воздухе, все летчики возвращались на землю живыми, и именно тогда украинцы заговорили о “Призраке Киева” – образе неуловимого летчика, безжалостно уничтожающего российскую авиацию.

Освободив Киевщину от рашистов, Матюшенко пошел на южный и восточный фронты. Погиб лётчик еще 26 июня во время выполнения боевого задания в небе над Черным морем. Его тело долго искали, и месяц тому назад останки вынесло на болгарский берег.

За свою жизнь Михаил Матюшенко служил в разных воинских частях, обладал мощным боевым опытом и руководил многими видами военных и гражданских самолетов. До войны Дед был руководителем украинской авиакомпании и возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

На свой последний полет полковник Матюшенко пошел, потому что в небе над Черным морем гибли молодые украинские экипажи бомбардировщиков, поэтому опытный пилот решил взять штурвал в свои руки.

Он всегда говорил, что воевать должны только старики, в бой должны идти именно старики, поэтому он и ушел, никого не слушал. И шел на задание, понимая, что лучше его никто не справится. – говорит Лариса Матюшенко, жена Михаила Матюшенко.

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