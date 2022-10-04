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У Бучі поховали головного “привида Києва”

Владислав Круглов Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

3 жовтня на Київщині попрощались із полковником Михайлом Матюшенком з позивним Дід, який очолював групу льотчиків “Привидів Києва”.

Полковник Матюшенко все життя прожив у Бучі, а з початком російського вторгнення очолив 40 бригаду тактичної авіації, яка обороняла повітряний простір Києва. У перші місяці війни авіація під Києвом не зазнавала втрат у повітрі, всі льотчики поверталися на землю живими, і саме тоді українці заговорили про “Привид Києва ” – образ невловимого льотчика, який безжально нищить російську авіацію.

Звільнивши Київщину від рашистів, Матюшенко пішов на південний та східний фронти. Загинув льотчик ще 26 червня під час виконання бойового завдання у небі над Чорним морем. Його тіло довго шукали, і місяць тому останки винесло на болгарський берег.

За своє життя Михайло Матюшенко служив у різних військових частинах, мав потужний бойовий досвід та керував багатьма видами військових та цивільних літаків. До великої війни Дід був керівником української авіакомпанії та очолював громадське формування охорони правопорядку.

На свій останній політ полковник Матюшенко пішов, бо у небі над Чорним морем гинули молоді українські екіпажі бомбардувальників, тому досвідчений пілот вирішив взяти штурвал у свої руки.

Він завжди казав, що воювати мають лише старі, в бій мають йти саме старі, тому він і пішов, нікого не слухав. І йшов на завдання, розуміючи, що краще нього ніхто не впорається. – каже Лариса Матюшенко, дружина Михайла Матюшенко.

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