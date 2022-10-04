Сумели сковать силы врага: 5 защитников Мариуполя наградили Золотой Звездой

Октябрь, 03 в 23:25

В Турции руководитель ОП Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил ордена Золотая Звезда пяти защитникам Азовстали. Им присвоено звание Героя Украины.

Наивысшей государственной наградой отмечены командир отдельного отряда специального назначения Нацгвардии Азов Денис Прокопенко (позывной Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волыни), старший офицер Азова Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега.

Торжественное вручение наград прошло во время встречи Ермака и первой леди Елены Зеленской с бойцами Азовстали и членами их семей в Турции.

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— Подразделения, которыми вы руководили, внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины. Вы и ваши подчиненные сумели сковать огромные силы противника. Силы, которых не хватило для оккупации больших территорий, – сказал Андрей Ермак, вручая орден Денису Прокопенко.

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В ходе встречи состоялся видеозвонок президента Украины Владимира Зеленского.

– Мы все гордимся вами. И я очень счастлив, что с вами – родные, и очень счастлив, что вы у нас такие есть. Вы не просто герои, вы живые герои, и это очень важно. Я благодарю каждого из вас. И мы сделаем все, чтобы забрать ваших собратьев, которые сейчас находятся в плену. Горжусь, что мы живем в одной стране, за нее вместе боремся и точно победим. Слава Украине! – сказал глава государства.

Елена Зеленская поздравила воинов от имени всех украинцев, которых они защищали, и вручила ценные подарки.

– Главное – что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми, – сказала первая леди.

В свою очередь защитники Азовстали передали Зеленскому флаг Украины с подписями и пожеланиями пяти командиров и девизом: Без боя нет славы.