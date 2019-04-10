У чергу одразу після народження: як записати дитину в садок або школу

Сезон набору в школи стартував. Уже другий рік поспіль дітей зараховують до першого класу за територіальним принципом. Однак усе одно на всіх місць не вистачає. Одні школи переповнені, в інших недобори.

Ситуація з садочками теж непроста. Електронна черга полегшила багато кому з батьків роботу з пошуку садочка, однак ставати в чергу треба одразу після народження дитини. Головна проблема в тому, що тотальна забудова України не передбачає одразу будівництво й інфраструктури і за кілька років у столиці буде колапс.

До 31 травня можна писати заяви на першочергове зарахування до школи. На це мають право ті, хто зареєстрований неподалік, хто проживає і має підтверджувальні документи – право власності, або договір оренди. Також першачка візьмуть поза чергою, якщо його брат чи сестра вже навчаються в цій школі.

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Можуть писати заяви і ті, хто не має переваг, але їх зарахують, якщо залишаться вільні місця.

До слова, у Миколаєві терміново закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. 34 хворих перевели до інших стаціонарів.

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