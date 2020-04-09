В Черкассах мужчина готовит антисептик и бесплатно раздает местным жителям

В Черкассах жители многоэтажек сами заботятся о собственной безопасности и дезинфицируют подъезды. Обрабатывают места и предметы, где больше всего скапливается бактерий и инфекции: двери, поручни, кнопки лифтов. Антисептик всем желающим бесплатно раздает один из местных предпринимателей. Он хочет показать, что заботиться о собственной безопасности просто и под силу каждому.

Не паниковать, а дезинфицировать предлагает черкащанин Сергей Кудактин. Мужчина закупил спирт, тару, дистиллированную воду и готовит антисептик, который раздает всем желающим обеззараживать собственные подъезды. Готовить антисептик и раздавать людям решил после того, как сам не нашел его в магазинах и аптеках. Первая партия в 150 литров разошлась быстро. Сейчас почти готова вторая — 600 пол-литровых и литровых бутылок. Подробнее в сюжете Ирины Цымбал.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала на Житомирщине и в столичном регионе масштабное незаконное изготовление и реализацию некачественных контрафактных дезинфицирующих средств на миллионы гривен.

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