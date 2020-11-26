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В Днепре попрощались с Александром Дегтяревым

В Днепре попрощались с выдающимся конструктором — генеральным директором Конструкторского бюро Южное Александром Дегтяревым.

Сердце ученого остановилось 24 ноября, в Днепре объявили день траура. На прощание с Александром Дегтяревым приехали родные, друзья, коллеги и президент Украины.

— Александр Викторович на самом деле был как пружина в сложном часовом механизме космической отрасли и этот его заряд пружины заставлял шевелиться весь механизм кооперации, самого предприятия, международных партнеров, — рассказывает начальник самостоятельного отделения ГП Конструкторское бюро Южное Сергей Полуян.

Дегтярев был одним из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли Украины, имел большой авторитет среди мировых специалистов. Благодаря его труду десятки международных проектов с участием нашей страны стали реальностью и постоянно подтверждали статус Украины как мощной космической державы.

Александр Дегтярев — автор около 200 научных публикаций и статей, ему принадлежат полсотни изобретений и патентов.

Генеральный директор КБ Южное Александр Дегтярев умер 24 ноября от коронавируса. В конце октября ему исполнилось 69 лет.

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