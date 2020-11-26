У Дніпрі попрощалися з Олександром Дегтярьовим

У Дніпрі попрощались із видатним конструктором – генеральним директором Конструкторського бюро Південне Олександром Дегтярьовим.

Серце науковця зупинилося 24 листопада, у Дніпрі оголосили день трауру. На прощання з Олександром Дегтярьовим приїхали рідні, друзі, колеги та президент України.

– Олександр Вікторович насправді був як пружина в складному часовому механізмі космічної галузі і цей його заряд пружини змушував ворушитися весь механізм кооперації, самого підприємства, міжнародних партнерів, – розповідає начальник самостійного відділення ДП Конструкторське бюро Південне Сергій Полуян.

Дегтярьов був одним із найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі України, мав великий авторитет серед світових фахівців. Завдяки його праці десятки міжнародних проектів за участю нашої країни стали реальністю та постійно підтверджували статус України як потужної космічної держави.

Олександр Дегтярьов – автор близько 200 наукових публікацій і статей, йому належать півсотні винаходів і патентів.

Генеральний директор КБ Південне Олександр Дегтярьов помер 24 листопада від коронавірусу. У кінці жовтня йому виповнилося 69 років.